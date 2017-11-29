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среда
29.11.2017
14:39:52
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В орловском отделении Фонда социального страхования работает «горячая линия»Теперь орловцам, чтобы узнать информацию по вопросам страхования, не обязательно идти в соцстрах, можно просто позвонить.
Специалисты по телефону разъяснят, какие нужны документы для оформления страховки, каков срок подачи и рассмотрения бумаг и другие нюансы.
Телефон «горячей линии» Фонда социального страхования 8(4862) 54-81-81. Звонить можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 17:00.
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