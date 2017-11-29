Новости версия для печати В орловском отделении Фонда социального страхования работает «горячая линия» Теперь орловцам, чтобы узнать информацию по вопросам страхования, не обязательно идти в соцстрах, можно просто позвонить.



Специалисты по телефону разъяснят, какие нужны документы для оформления страховки, каков срок подачи и рассмотрения бумаг и другие нюансы.



Телефон «горячей линии» Фонда социального страхования 8(4862) 54-81-81. Звонить можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, а в пятницу с 9:00 до 17:00.





Мария Семак

29 ноября 2017 года







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