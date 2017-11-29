Новости версия для печати 12 миллиардов из федерального бюджета получит Орловщина в 2018 году Об этом сообщили в областной администрации.



Расходные статьи строго расписаны. Часть этих денег пойдет на выравнивание бюджетной обеспеченности – почти 6 миллиардов. Запланированы средства на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, на выполнение социальных обязательств, на развитие сельского хозяйства.



300 миллионов получит «Протон», средства предназначены на новые разработки.





Мария Семак

29 ноября 2017 года







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