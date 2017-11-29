Новости версия для печати Андрей Клычков принял участие в Форуме институтов развития Мероприятие проходило в Калуге в рамках ежегодного Калужского промышленно-инновационного форума.



В рамках Калужского промышленно-инновационного форума прошла выставка, где свою продукцию представили регионы округа для расширения рынков сбыта. А также прошел Форум институтов развития. Участие в нем принимал и глава нашего региона Андрей Клычков. На площадке встретились промышленники и предприниматели, представители власти регионов Центра России. Обсуждение актуальных вопросов для всей промышленности округа прошло и в рамках пленарного заседания, и на тематических сессиях.





Анна Боева

29 ноября 2017 года







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