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В гостях у орловских спортсменов побывал четырежды олимпийский чемпион Александр Попов

Легендарный спортсмен преподал юным мастерам водных дорожек открытый урок. Он помог ребятам отточить несколько техник плавания разными стилями и поделился профессиональными секретами.

Легендарный пловец Александр Попов мастер-класс в Орле проводит впервые. Перенять навыки четырехкратного олимпийского чемпиона, шестикратного чемпиона мира собралось больше сотни юных орловских пловцов. Александр Владимирович пообещал, что за более чем часовую тренировку он поделится с ребятами и собственными наработками, и несколькими секретами.
 
Кролем, брассом или баттерфляем – каким именно стилем этим ребятам предстоит покорять турниры и чемпионаты по плаванию, пока не определить. Сам Александр Попов долгое время плавал на спине. Но больших результатов там не добился. Весь свой потенциал ему удалось раскрыть только в вольном стиле. Поэтому выбор, считает олимпийский чемпион, нужно доверить самому пловцу. Единственная истина, поделился с юными пловцами Александр Попов, – это упорные тренировки. Поставленная техника – это 75% успеха. А любой её новый элемент оттачивается около полугода.
 
Напомним, что Александр Попов является 21-кратным чемпионом Европы, шестикратным чемпионом мира и четыре раза российский пловец брал олимпийское золото. До него таких результатов достигал только Владимир Сальников.





Антон Киселёв
29 ноября 2017 года

 


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