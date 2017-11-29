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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП

Среди них 5 ДТП с пострадавшими. В результате шесть человек получили травмы, один человек погиб.

28 ноября в 00 часов 20 минут водитель, управляя автомобилем «Мерседес С22» , двигаясь по автодороге Орел-Тамбов, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Вольво FM», двигающимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Мерседес» получили телесные повреждения, пассажир-женщина получила телесные повреждения, была госпитализирована, впоследствии скончалась. 
 
28 ноября в 07:35 водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», при движении по ул. Михалицына со стороны переулка Артельного допустил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован в отделение реанимации. 
 
28 ноября в 18:35 водитель, управляя автомобилем «Ниссан Тиана», при движении по автодороге М-2 Крым в районе 345 километра не выдержал безопасной дистанции, в результате чего допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Пассат», который следовал впереди попутно. В результате ДТП пассажир-женщина автомобиля «Фольксваген Пассат» получила телесные повреждения, не госпитализирована. 
 
28 ноября в 17:30 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21140», при движении по улице Спивака в районе дома №76 допустил наезд на пешехода-женщину, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, госпитализирована.
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
 



Орловское Информбюро
29 ноября 2017 года

 


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