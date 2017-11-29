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На территории Орловской области отмечается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями

С 20 ноября по 26 ноября в области зарегистрировано 4 262 случая заболеваний ОРВИ, дети в возрасте до 14 лет составили 64,7% от общего числа заболевших, сообщает региональное управление Роспортребнадзора.



Превышение эпидемического порога заболеваемости ОРВИ зарегистрировано среди детей 7-14 лет как в целом по Орловской области, так и по городу Орлу. По данным лабораторного мониторинга в настоящее время заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии.



С целью снижения уровня заболеваемости в 17-ти образовательных учреждениях введены ограничительные мероприятия: учебный процесс приостановлен в трех школах - в городе Орле, в Кромском и Залегощенском районах. В 14-ти школах ограничительные мероприятия введены по классам - в городе Орле, в Орловском, Ливенском, Залегощенском, Малоархангельском районах.