Новости версия для печати В Орловской области в 271 многоквартирном доме нет управляющей компании Прокуратура напомнила местным властям, что это их обязанность – помогать собирать общие собрания жильцов и выбирать форму управления.



Прокурорские проверки прошли во всех районах области. Всего было выписано 28 представлений. Было выявлено, что 271 многоквартирный дом на территории 12-ти муниципальных образований до сих пор без выбранного способа управления. Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «Факты бездействия органов местного самоуправления были установлены прокурорами Советского, Заводского, Северного, Железнодорожного районов города Орла, а также Ливенским межрайонным прокурором и прокурором Залегощенского района. С целью устранения выявленных нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности прокурорами внесено 12 представлений. Рассмотрения актов прокурорского реагирования находится на контроле. Прокурорами также выявлялись факты непринятия органами местного самоуправления мер по отбору управляющих компаний в многоквартирных жилых домах, жильцы которых не выбрали способ управления. Так, на территории 12-и муниципальных образований способ управления не был выбран в 271-м многоквартирном жилом доме». Что касается советов многоквартирных домов, они избраны в 2100 домах. А всего в регионе 4,5 тысячи многоквартирных домов.





Иван Суверин

29 ноября 2017 года







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