Новости версия для печати Ёлки и игрушки, петарды и хлопушки! Для сотрудников пожарного надзора приближающиеся торжества – период напряженной работы. И главный источник беспокойства – пиротехника в неумелых руках.



Петарды, римские свечи и фейерверки всех видов - от разнообразия ассортимента в магазинах пиротехники буквально разбегаются глаза. Однако использовать все это огненное разнообразие, говорят инспекторы, нужно крайне осторожно. Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Новогодние праздники - в системе МЧС - связаны с повышенными рисками в связи с применением пиротехнических изделий: салютов, петард, бенгальских огней. Хорошо, когда предприниматель, продающий фейерверки, радеет за безопасность: к примеру, с каждой покупкой покупателю вручаются памятки о пожарной безопасности». В некоторых магазинах возрастной ценз с общепринятых 16-и поднят до 18 лет - на всякий случай, а продавцы профессионально инструктируют покупателей. Так, запускать салют лучше всего взрослым, будучи в трезвом виде, а детям ни в коем случае не давать пиротехнику в руки. Зажженные пиротехнические изделия держать в руках запрещено, тем более нельзя направлять их в людей – это можно квалифицировать, как стрельбу из огнестрельного оружия. Разумеется, нет пиротехники для помещений. Огненный товар, купленный вне специализированных магазинов, лучше сразу считать бракованным и опасным. Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «В настоящий момент органами государственного пожарного надзора совместно с органами внутренних дел разрабатывается план профилактических мероприятий по недопущению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями – на рынках, на выносных торговых точках». Впрочем, и сертифицированная пиротехника в неумелых руках хуже пистолета. Бывает, что дети просят взрослых купить для них петарды, и безответственные люди идут на это. Сотрудники МЧС продемонстрировали нашей съемочной группе разрушительную силу петарды в действии.





Иван Суверин

29 ноября 2017 года







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