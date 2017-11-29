Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Как «яркий праздник» не превратить в «жаркое ЧП»? Новогодние игрушки в неумелых руках могут сильно омрачить настроение.



- За помощью - к депутату Госдумы. Николай Земцов провел прием граждан.



- Три дня – до юбилея. Орловскому телевидению исполняется полвека.

Как был сделан шаг от черно-белого к цветному ТВ?



- И снова - «Браво, Бравикова!» Пять золотых медалей из пяти возможных - у орловской гимнастки.





Вести-Орёл

29 ноября 2017 года







На главную страницу





