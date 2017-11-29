Новости версия для печати В общественных приемных «Единой России» началась региональная неделя приема граждан Сегодня орловцы пообщались с депутатом Госдумы Николаем Земцовым.



Встреча началась с благодарностей. Жительница областного центра сказала «спасибо» за возобновленный ремонт двора.



Проблемы, с которыми жители приходят на прием, в основном, одинаковые, но требуют индивидуального подхода в их решении. Так, жители двух деревень Орловского района рассказали депутату Госдумы о том, что обещанную дорогу взамен закрытого железнодорожного переезда они ждут уже не один год. Николай Земцов пообещал, что дорогу построят в следующем году.



Региональная неделя приема продлится до 3 декабря. Напомним, одновременно будет открыто 14 приемных.





Вести-Орёл

29 ноября 2017 года







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