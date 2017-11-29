Новости версия для печати Проблему льготного лекарственного обеспечения иногда получается решить только после вмешательства прокуратуры В надзорном ведомстве на рассмотрении находятся десятки жалоб от орловцев, чье право на льготное лекарственное обеспечение было нарушено.



По очередному такому обращению прокуратуре удалось добиться положительного судебного решения.

Елена Семина, старший помощник прокурора Орловской области: «Установлено, что заявительнице не предоставили положенное ей бесплатное лекарство, в связи с чем она была вынуждена приобрести его за свой счет. Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с департамента здравоохранения и социального развития области в пользу женщины денежных средств в размере 50 тыс. руб. за самостоятельно приобретенное лекарство. Суд требования прокурора удовлетворил». Надзор за исполнением судебного решения будет вести прокуратура Советского района.





Иван Суверин

29 ноября 2017 года







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