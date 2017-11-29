Новости версия для печати На Орловщине зафиксировано два новых случая бешенства у животных Смертельный вирус обнаружен в пробах от коровы в Покровском районе и лисы – из Знаменского района.



Итого, уже за этот год лабораторно подтвержден 21 случай заболевания. Всего вирус был обнаружен в восьми районах области. Его жертвами чаще становятся домашние животные. Не так давно был снят карантин по бешенству в Знаменском районе. При этом - введен в Покровском. Там в этом месяце зафиксировано пять случаев бешенства.





Татьяна Напольских

29 ноября 2017 года







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