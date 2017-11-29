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среда
29.11.2017
21:29:32
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Наша коллега Ольга Борисова стала лауреатом Всероссийского конкурса «СМИротворец»Всероссийский конкурс средств массовой информации «СМИротворец» на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений проводится с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики.
В этом году экспертный совет конкурса рассмотрел более девяти тысяч работ, которые прислали представители 836-ти средств массовой информации со всей России.
Среди 38 лауреатов конкурса – представители всех федеральных округов страны. В номинации «Радио» наш корреспондент Ольга Борисова заняла третье место за программы из циклов «Мастерская народных умельцев» и «Вести-Культура».
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