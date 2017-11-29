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В Орле подвели итоги Года экологии

Одни делают все, чтоб в орловском регионе появился «Зеленый щит», другие - в противовес - вырубают леса. Одни приходят ежегодно на каждый субботник, другие - вместо того, чтобы брать в руки грабли и убирать мусор, запаковывают его в пакеты и кидают прямо около домов. О повышении экологической культуры и, конечно, о сохранении памятников природы, говорили сегодня общественники за круглым столом.

Бережное отношение к природе и повышение экологической культуры это два главных направления этого года. 2017 прошел под знаком Года экологии. Сегодня в библиотеке имени Бунина подвели своеобразный итог. Здесь состоялся круглый стол – «Земля наш общий дом». Действительно, общий. Вот только не все так думают. В начале этого года мы рассказывали вам о ботаническом памятнике природы. Это – балка Непрец с ее уникальным ландшафтом и растениями, которые появились еще около 30 миллионов лет назад. Но это не мешает вывозить отсюда грунт и сбрасывать мусорные отходы. Экологическое бедствие терпят и жители Верхней Любовши. Местный спиртзавод отходы производства сбрасывает прямо в поля и реку. Но особое внимание за круглым столом уделили вырубки леса в Орловском Полесье. Первым забил тревогу лесник, а фронтовики уже довели до конца. Предварительный ущерб - около 17 миллионов рублей.

В этом году на федеральном уровне закрепили и понятие «Зеленый щит». Президент Российской Федерации подписал указ, в котором говорится, что «Зеленые щиты» должны быть в каждом регионе. Где в Орловской области появятся лесопарковые пояса, будет решаться на ближайшей сессии Областного Совета.
Валерий Савин, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Я считаю, это одно из самых важных направлений деятельности и результат есть. Что касается свалок незаконных, и других вопросов, связанных с экологией, мы работаем в оперативном режиме, но здесь очень много проблем, и сейчас остро стоит проблема с вывозом мусора».
Фотографиями несанкционированных свалок пестрят соцсети. Во многих дворах проблема вывоза мусора вышла на первый план. Если так пойдет и дальше, это станет городской экологической катастрофой, которая проявилась особенно сильно к концу года. Но было и хорошее. Прошло сотни мероприятий. О проблемах экологии говорилось везде. Школьники читали и делали проекты на эту тему, студенты высаживали деревья. И все вместе на субботниках убирали город. А это значит, что небезразличных людей в нашем регионе – немало.




Анна Вайсергисер
29 ноября 2017 года

 


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