Контроль за работой подрядчиков, проводящих капремонт, должен вестись на протяжении всего процесса работ

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Контроль за работой подрядчиков, проводящих капремонт, должен вестись на протяжении всего процесса работОб этом говорилось сегодня на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в области.
Глава региона поручил ужесточить контроль за всем процессом капремонта: от выбора подрядчика до приемки работ.
Как сообщает информационный портал Орловской области, по плану на 2016-17 годы 100 домов отремонтированы и приняты. В 24-х домах меняли лифты. Проблемными остаются восемь домов, на которых не ведутся работы. Два из них признаны аварийными, и планируются к исключению из плана, а за шесть домов судятся с московским подрядчиком. Как было сегодня отмечено, решение суда может вступить в законную силу уже 1 декабря.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Сегодня, 29 ноября, от выявления недоделок людям легче точно не будет. Поэтому наша с вами задача – обеспечивать контроль выполнения работ не по окончанию этих работ - это обязательное условие, а в процессе. Тогда будет понятно, кто собирается выполнить, что не может выполнить, а кто и не собирается приступать к этой работе. У нас никаких остатков денежных средств на счетах Фонда капитального ремонта, за исключение того обязательного остатка, который есть, не должно быть. Все деньги должны быть направлены на капитальный ремонт».
В стадии строительно-монтажных работ находятся 35 домов, из которых на 18-ти работы будут завершены в текущем году. Разбираются с домами на улице Ленина в Орле. Расторгают договоры с ремонтниками еще семи домов. Но основной проблемой являются незавершенные кровли на шести домах. Сроки завершения работ неоднократно переносились, сейчас готовятся материалы в суды. Ремонт трех кровель планируется завершить до конца ноября, остальные – до 10 декабря. В плане капремонта на 2017-18 годы – 152 дома.