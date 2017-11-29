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Контроль за работой подрядчиков, проводящих капремонт, должен вестись на протяжении всего процесса работ

Об этом говорилось сегодня на Координационном совещании по обеспечению правопорядка в области.

Глава региона поручил ужесточить контроль за всем процессом капремонта: от выбора подрядчика до приемки работ.
Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Сегодня, 29 ноября, от выявления недоделок людям легче точно не будет. Поэтому наша с вами задача – обеспечивать контроль выполнения работ не по окончанию этих работ - это обязательное условие, а в процессе. Тогда будет понятно, кто собирается выполнить, что не может выполнить, а кто и не собирается приступать к этой работе. У нас никаких остатков денежных средств на счетах Фонда капитального ремонта, за исключение того обязательного остатка, который есть, не должно быть. Все деньги должны быть направлены на капитальный ремонт».
Как сообщает информационный портал Орловской области, по плану на 2016-17 годы 100 домов отремонтированы и приняты. В 24-х домах меняли лифты. Проблемными остаются восемь домов, на которых не ведутся работы. Два из них признаны аварийными, и планируются к исключению из плана, а за шесть домов судятся с московским подрядчиком. Как было сегодня отмечено, решение суда может вступить в законную силу уже 1 декабря.

В стадии строительно-монтажных работ находятся 35 домов, из которых на 18-ти работы будут завершены в текущем году. Разбираются с домами на улице Ленина в Орле. Расторгают договоры с ремонтниками еще семи домов. Но основной проблемой являются незавершенные кровли на шести домах. Сроки завершения работ неоднократно переносились, сейчас готовятся материалы в суды. Ремонт трех кровель планируется завершить до конца ноября, остальные – до 10 декабря. В плане капремонта на 2017-18 годы – 152 дома.


Татьяна Напольских
29 ноября 2017 года

 


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