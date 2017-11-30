Новости версия для печати Орёл выйдет с инициативой изменить тариф для электротранспорта Предварительно вопрос об изменении тарифа для электротранспорта орловские специалисты обсудили с коллегами из других городов Центрального федерального округа. Его решено рассмотреть на Совете муниципальных образований.



После обсуждения инициативы на Совете, она будет направлена в Государственную Думу.



Поручение подготовить ходатайство о пересмотре тарифа на электроэнергию для городского электротранспорта было дано главой администрации Александром Муромским.



Сейчас МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» платит за потребленные энергоресурсы, как и все промышленные предприятия. Такая же ситуация и в соседних регионах. В случае если инициатива будет одобрена, предприятия этой категории приравняют к социально-значимым, и тариф для них будет снижен. Это поможет городскому электротранспорту снизить финансовую нагрузку по оплате за электроэнергию.





Орловское Информбюро

30 ноября 2017 года







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