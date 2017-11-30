Новости версия для печати В администрации города Орла создана рабочая группа для решения проблем с вывозом мусора Как сообщает пресс-служба городской администрации, члены рабочей группы будут собираться в администрации города каждое утро в 7:30 для анализа ситуации и координации необходимых действий.



Александр Муромский уже провел с рабочей группой первое оперативное совещание. Группа будет работать до стабилизации в Орле ситуации с вывозом мусора.



Перебои в этом процессе возникли в связи с уходом с орловского рынка компании «ЭкоТек», крупного перевозчика, который вывозил около 70% коммунальных отходов из многоквартирных домов.



В рабочую группу вошли главы районных администраций, директор МУП «Спецавтобаза» Павел Плахов, и.о. начальника управления коммунальным хозяйством города Орла Сергей Маркин, генеральный директор муниципального предприятия «ЖРЭП» (Заказчик) Юрий Чемеров.



Председателем группы назначен Александр Филатов, зам. начальника управления городского хозяйства и транспорта. Контроль за исполнением постановления возложен на Олега Минкина, первого зам. главы администрации города Орла.



Как сообщает пресс-служба городской администрации, члены рабочей группы будут собираться в администрации города каждое утро в 7.30 для анализа ситуации и координации необходимых действий.



Жителей могут обращаться по проблемам, связанным с вывозом мусора, на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы администрации города по номеру 43-22-12.





Орловское Информбюро

30 ноября 2017 года







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