В Орле на Наугорском шоссе установили новый светофор

|
четверг
30.11.2017
12:23:35
|
|
В Орле на Наугорском шоссе установили новый светофорСветофор установлен в районе завода «Научприбор».
Здесь установили транспортный светофор, а также пешеходные светофоры с кнопкой принудительного вызова, оборудовали подсветку перехода.
Данный участок не раз отмечался в сводках дорожно-транспортных происшествий, в том числе с наездом на пешеходов. Вопрос рассматривался на комиссии по безопасности дорожного движения.
Как сообщили в УКХ, до конца года в областном центре планируют установить еще 12 светофорных объектов: одиннадцать - у образовательных учреждений и один - на пересечении улиц Мостовой и Алроса. Сейчас по ним проходят конкурсные процедуры, сообщает пресс-служба администрации города Орла.
|© 2002−2017 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта