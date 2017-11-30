Новости версия для печати В Орле на Наугорском шоссе установили новый светофор Светофор установлен в районе завода «Научприбор».



Здесь установили транспортный светофор, а также пешеходные светофоры с кнопкой принудительного вызова, оборудовали подсветку перехода.



Данный участок не раз отмечался в сводках дорожно-транспортных происшествий, в том числе с наездом на пешеходов. Вопрос рассматривался на комиссии по безопасности дорожного движения.



Как сообщили в УКХ, до конца года в областном центре планируют установить еще 12 светофорных объектов: одиннадцать - у образовательных учреждений и один - на пересечении улиц Мостовой и Алроса. Сейчас по ним проходят конкурсные процедуры, сообщает пресс-служба администрации города Орла.





Орловское Информбюро

30 ноября 2017 года







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