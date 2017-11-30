Новости версия для печати В Орле прошел фестиваль «Сокровище нации» В областном Дворце пионеров собрались яркие и талантливые представители десятков различных национальностей – те, для кого Орловщина стала второй родиной.



В таком формате фестиваль «Сокровища нации» проходит впервые. В этот раз участие в нем принимают в основном детские и юношеские национальные объединения не только нашей области. Своих «звездочек» прислали и соседние регионы.



Фестиваль – многогранный. Здесь прошла презентация национальных подворий и дегустация национальных блюд. Водили хороводы и исполняли национальные танцы.



В нашем регионе в мире и согласии живут представители 100 национальностей.





Оксана Гранн

30 ноября 2017 года







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