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четверг
30.11.2017
12:23:44
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В Орле прошел фестиваль «Сокровище нации»В областном Дворце пионеров собрались яркие и талантливые представители десятков различных национальностей – те, для кого Орловщина стала второй родиной.
В таком формате фестиваль «Сокровища нации» проходит впервые. В этот раз участие в нем принимают в основном детские и юношеские национальные объединения не только нашей области. Своих «звездочек» прислали и соседние регионы.
Фестиваль – многогранный. Здесь прошла презентация национальных подворий и дегустация национальных блюд. Водили хороводы и исполняли национальные танцы.
В нашем регионе в мире и согласии живут представители 100 национальностей.
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