За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП

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четверг
30.11.2017
12:23:40
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТПСреди них одно ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы.
29 ноября в 08:40 водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», при выезде с второстепенной дороги на главную дорогу Орел-Тамбов на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог допустил столкновение с автомобилем «Скания» с полуприцепом «Рендерс». В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Дэу Матиз».
Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области
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