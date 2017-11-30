Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП Среди них одно ДТП с пострадавшими, в результате один человек получил травмы.



29 ноября в 08:40 водитель, управляя автомобилем «Дэу Матиз», при выезде с второстепенной дороги на главную дорогу Орел-Тамбов на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог допустил столкновение с автомобилем «Скания» с полуприцепом «Рендерс». В результате ДТП телесные повреждения получил водитель «Дэу Матиз».

Фото УГИБДД УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро

30 ноября 2017 года







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