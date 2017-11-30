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четверг
30.11.2017
12:23:46
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Стали известны имена победителей областного конкурса «Лучший врач»Областной конкурс «Лучший врач» проводится в рамках государственной областной программы «Развитие отрасли здравоохранения в Орловской области».
Как сообщает информационный портал Орловской области, победителями областного конкурса «Лучший врач» в 2017 году стали врач-стоматолог-хирург Константин Абрамов (филиал №2 Орловской областной стоматологической поликлиники) и врач-акушер-гинеколог Алексей Голубенко (Научно-клинический многопрофильный центр медпомощи матерям и детям им. З.И. Круглой).
Лучшие врачи области отмечены почетными грамотами Департамента здравоохранения региона, а также премией в размере 50 тыс. рублей.
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