Новости версия для печати В Орле пешеходные переходы - небезопасны В городской Госавтоинспекции озабочены растущим числом дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.



Средоточием аварийности некоторые переходы стали из-за недостатка освещения. Новые уличные светильники, которые город так и не взял на баланс, в отсутствие обслуживания постепенно приходят в негодность.



Так, на пешеходном переходе на Кромском шоссе было зарегистрировано ДТП в темное время суток – наезд на двух пешеходов. При осмотре места происшествия было выявлено два неработающих светильника. Инспекторы отмечают, что это не способствует безопасности дорожного движения. В адрес владельцев дороги было направлено представление для устранения недостатка, однако до настоящего времени ничего не сделано.



Аналогичные ДТП зарегистрированы на Московском шоссе в районе дома № 17 и на улице Гагарина у дома № 93. Там также не работало освещение в темное время суток. Дальнейшее сокращение светового дня и непогода при бездействующих светильниках могут повлечь новые ДТП, считают инспекторы.





Иван Суверин

30 ноября 2017 года







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