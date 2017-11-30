Новости версия для печати Население Орловской области в последние годы прирастает лишь за счет приезжих Миграционный поток на Орловщину довольно велик, сообщили в региональной полиции.



Этот вопрос первым обсуждался на последнем координационном совещании по обеспечению правопорядка в регионе.



Как сообщила начальник управления по вопросам миграции УМВД РФ по Орловской области Наталия Балашова, за последние 5 лет в Орловской области прошли миграционный учет 189 тысяч иностранцев, часть из них легализовались: получили убежище, разрешение на временное проживание, виды на жительство, гражданство.



Вместе с тем, в регион едут не только трудовые, но и криминальные мигранты. В последние годы правоохранители сталкиваются с таким явлением, как организованные преступные группировки, сплоченные по этническому принципу. При этом интересы приезжего криминалитета весьма широки: от распространения наркотиков до похищений и вымогательства.

В этом году за нарушение миграционного законодательства было составлено 1200 административных протоколов, выдворены за пределы России 150 мигрантов, возбуждено 127 уголовных дел за фиктивные регистрацию. В этом году мигрантами было совершено 110 преступлений. В общей статистике это немного - полтора процента. Сейчас на территории нашего региона находятся 13,5 тысяч иностранных гражданина из 102 государств.







Иван Суверин

30 ноября 2017 года







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