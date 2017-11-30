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В орловском краеведческом музее открылась выставка, посвященная Италии

Древняя архитектура, уличные зарисовки, жанровые фото расскажут о любви к путешествиям и подарят хорошее настроение.

«Вива Италия» воскликнул фотограф, и за одно короткое путешествие нащёлкалось много кадров, которые прекрасно представляют страну. Фотограф из города Пушкино Алексей Колотушкин давно дружит с краеведческим музеем, он уже принимал участие в выставке «Девять», и снова приехал в Орел с чемоданом впечатлений. Эту экскурсию по Римини, Венеции, Риму фотограф назвал «Акварельная Италия» - как живописную выставку.
Алексей Колотушкин, фотограф: «Я слышал, что еще из Академии художеств в Питере художников посылали в Италию. Питер - серый город, и чтобы освежить впечатления, и чтобы осветлить свое ощущение красок, художники ездили в Италию».
Всего мастер представил полсотни фотографий. На самом деле их получилось гораздо больше, и пока опубликована только половина. Зарисовки уличной жизни, люди, милые итальянские кафе, совсем негрозные полицейские, римские легионеры, с которыми так обожают фотографироваться туристы. Приятно поразило Алексея то, что итальянцы стараются сохранять лицо своего города таким, к которому привыкли, и ничего не хотят менять и перестраивать.
Алексей Колотушкин, фотограф: «Мне нравится, что в Италии нет лоска, которого сейчас пытаются добиться в России, особенно в Москве – меняют старое на новое, реставрируют старые здания путем евроремонта. А в Италии практически остается все, как было – не зазорно просто подмазать, просто подремонтировать. Если это лифт, он едет и качается – да, но он старый лифт, может он еже сто лет ездит».
Надо отдать должное автору - у него получилось передать настроение, воздух и итальянское течение жизни. Каждая фотография – короткий репортаж, отдельный сюжет, каждый снимок наполнен эмоциями и чувствами, и главное, есть то, чего всем нам так не хватает в эти дни – тепло и солнечный свет.


Эва Стасюлевич
30 ноября 2017 года

 


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