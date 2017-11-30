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На Орловщине инспекторы ГИБДД и дорожники «Орелгосзаказчика» проводят совместные рейды по выявлению грузовиков с избыточной массой

В разгар вывоза сахарной свеклы с полей места проведения весового контроля не объедешь. Перегруз и отсутствие тента грозят серьезными санкциями

Не доехав до весовой платформы, фуры «с горкой» груженые сахарной свеклой, отстаиваются на почтительном расстоянии. За отсутствие полога при такой загрузке их можно привлекать к ответственности прямо сейчас - на ходу свекла так и сыплется на дорогу. В старину пареную репу или свеклу использовали для учебной пушечной стрельбы. И хотя летального действия такой снаряд не имеет, при падении с грузовика вполне может повредить машину или нокаутировать пешехода.

На вопрос нашего корреспондента, почему машина остановилась на подступе к пункту весового контроля, водитель ответил, что, мол, «закипел». «Закипевших» свекловозов вдоль трассы выстроилось немало. Но не штраф в 500 рублей за отсутствие тента пугает водителей. Пройти весовой контроль с такой загрузкой не выйдет без серьезных санкций. На памяти дорожников бывали суммы, превышающие 20 тысяч. Впрочем, водители-хитрецы не знают: ждать бесполезно, пост выставлен на двое суток. Зато шоферы без перегруза на платформу заезжают смело.

Вслед за грузовиками наша съемочная группа отправляется на Отрадинский сахарный завод. Там узнаем: принцип «бери больше, кидай дальше» на предприятии не приветствуют, а перегруженной фуре могут дать и от ворот поворот.
Юрий Клочков, менеджер службы экономической безопасности завода: «У нас буртоукладочные машины старенькие, поэтому они только принимают определенный тоннаж. Мы не приветствуем перегруз, и по этому поводу мы часто разговариваем с поставщиками свеклы, боремся своими силами: отправляем перегруженные машины, не разгружая их».
Потери от перегруза могут встать куда дороже порожнего рейса. В счет идет и избыточная нагрузка на каждую ось, и расстояние, пройденное с перегрузом по федеральным дорогам.


Иван Суверин
30 ноября 2017 года

 


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