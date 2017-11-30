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Сегодня вечером в театре «Свободное пространство» долгожданная премьера

Спектакль «Месяц в деревне» - та самая классика, по которой все соскучились. У московского режиссера Галины Залцман получилось воссоздать абсолютно тургеневскую, узнаваемую атмосферу, не прибегая ни к декорациям, ни к костюмам той эпохи. На генеральном прогоне спектакля побывала наш корреспондент.

У берега моря, в приятный летний месяц живут и страдают от неразделенной любви знакомые еще со школьной скамьи персонажи. В основе пьесы лежит любовный четырёхугольник. Наталья Петровна, жена богатого помещика Аркадия Ислаева, влюбляется в Алексея Беляева - студента, учителя своего сына. Михаил Ракитин — друг семьи, уже давно любит Наталью Петровну. Верочка - воспитанница Натальи Петровны, 17 лет, тоже влюбляется в учителя. Беляев и Ракитин в результате покидают поместье.

На фоне спокойной природы, волшебных рассветов и закатов, происходят события, которые для каждого героя оборачиваются личной драмой и муками. Любовный многоугольник заставляет героев страдать, делая выбор между честностью, порядочностью и любовью. И хотя пьеса написана Иваном Сергеевичем 175 лет назад, это не такая уж древняя история, согласитесь. Тем более что режиссер с уверенностью придала пьесе звучание сегодняшнего дня.
Галина Залцман, режиссер спектакля: «Драма главных героев в том, что они не могут разобраться в себе и справиться со своими страстями. Вообще-то, каждому человеку хочется быть очень хорошим и правильным, но ему очень трудно при столкновении с какими-то большими чувствами, с большими страстями. Он не может справиться. И этот внутриличностный конфликт, который терзает каждого персонажа, а особенно центральных персонажей, Наталью Петровну, которая не может ни идти за любовью, ни противостоять ей, поэтому она очень сильно борется и ломается внутри».
Очень интересно и сценографическое решение спектакля. Центр сцены занимает огромное полотнище, которое символизирует и небо, и ветер, и парус, к которому герои прибегают всякий раз в особом душевном волнении. Во время действия постоянно появляются самые разные предметы той, еще советской эпохи: стеклянные бутылки с кефиром, старый магнитофон, сифон для газированной воды. Этим художник спектакля Елизавета Дзуцева очертила эпоху и время действия, и сразу становится понятно, что такая история могла произойти в любое десятилетие 20 века
Елизавета Дзуцева, художник-постановщик спектакля «Месяц в деревне»: «Это созвучно идее спектакля как воспоминанию Ракитина о каком-то том лете, и соответственно предметы помогают это больше ощутить. И для зрителей узнаваемы какие-то вещи из прошлой эпохи, и о ни о чем-то тоже, конечно же, говорят».
Беспечный отдых заканчивается крахом. «Все улепетывают, кто куда, как куропатки, а все потому, что честные люди…». Наверное, это самые главные слова пьесы. Несмотря на все их ошибки, герои честны друг перед другом, и эта честность не позволяет закрыть глаза и оставить все как есть. И бегут они от самих себя. Финал остается недосказанным, но иначе быть и не могло. Они сказали друг другу правду, но выиграл ли от неё хоть кто-то? Смятение, ревность, отчаянье – основная тема «Месяца в деревне».

Не разочаровали и молодые актеры. Главные роли исполняют Елена Симонова и Максим Громов.


Эва Стасюлевич
30 ноября 2017 года

 


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