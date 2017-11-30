Новости версия для печати Орловских педагогов приглашают принять участие в конкурсе Всероссийский конкурс педагогов дошкольного образования имени Л.С. Выготского проводится в целях поддержки Государственной программы «Содействие развитию дошкольного и общего образования» и обеспечения грантовой поддержки талантливых педагогов.



На сегодняшний день – это единственный в России конкурс, фокусирующийся на развитии дошкольного образования и выявлении талантов среди педагогов, где главной целью является поиск, поддержка и внедрение лучших современных образовательных программ.



Приём заявок на Всероссийский конкурс открыт с ноября 2017 года, а участвовать в конкурсе может каждый воспитатель, а также студенты, обучающиеся по образовательным направлениям.



Всю информацию о способах подачи заявки и условиях участия можно узнать на сайте Конкурса.





Орловское Информбюро

30 ноября 2017 года







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