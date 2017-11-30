Новости версия для печати Орловские следователи выявили дополнительные эпизоды в расследовании громкого «коррупционного дела» Екатерины Стрелец Расследуется два факта взяточничества в то время, когда Екатерина Стрелец возглавляла управление коммунальным хозяйством Орла.



Это было связано с контрактами по содержанию улично-дорожной сети.



Два новых эпизода получения взятки вскрылись, когда Стрелец уже занимала должность директора муниципального предприятия ритуально-обрядовых услуг.



Сейчас по статье 290 (получение взятки) расследуется четыре эпизода. Общая сумма «взятого» - 437 тысяч рублей.





Татьяна Напольских

30 ноября 2017 года







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