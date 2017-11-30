Орловские следователи выявили дополнительные эпизоды в расследовании громкого «коррупционного дела» Екатерины Стрелец

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четверг
30.11.2017
16:04:37
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Орловские следователи выявили дополнительные эпизоды в расследовании громкого «коррупционного дела» Екатерины СтрелецРасследуется два факта взяточничества в то время, когда Екатерина Стрелец возглавляла управление коммунальным хозяйством Орла.
Это было связано с контрактами по содержанию улично-дорожной сети.
Два новых эпизода получения взятки вскрылись, когда Стрелец уже занимала должность директора муниципального предприятия ритуально-обрядовых услуг.
Сейчас по статье 290 (получение взятки) расследуется четыре эпизода. Общая сумма «взятого» - 437 тысяч рублей.
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