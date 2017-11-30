Новости версия для печати МЧС: На Орловщину идет непогода В ближайшие сутки прогнозируются осадки и усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду.



Как сообщает орловский гидрометцентр, в ближайшие дни под влиянием атмосферных фронтов активного циклона на территории Орловской области ожидаются снег, местами сильный, мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, на дорогах местами гололедица.



Температура воздуха ночью – минус 2 - плюс 3, днем 1-6 градусов тепла.





Орловское Информбюро

30 ноября 2017 года







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