Новости версия для печати Сегодня состоялась очередная сессия орловского Горсовета Сегодня городские избранники приняли генеральный план города Орла и решение увеличить заработную плату сотрудникам дошкольного образования и культуры. А также обсудили одну из самых важных в последние дни тему - повышение тарифа на проезд.



Поездка в общественном транспорте за семнадцать рублей. Против этого - пассажиры, за - перевозчики и, как сегодня выяснилось, городские депутаты. Посовещавшись, они практически единогласно приняли это решение. Когда плату за проезд поднимали в прошлый раз, было сделано много обещаний: маршрутки должны были стать комфортабельнее и новее, и работать после 20:00. Но старых автобусов меньше не стало, и количество жалоб на то, что в темное время суток не попасть из одного конца города в другой, не сократилось, а даже наоборот. Тем не менее, увеличение стоимости проезда приняли.



Обсудили на 33-м заседание Городского Совета и тонкости главного финансового документа на следующий год. Сразу отметили, что он будет достаточно сложный. Отталкиваются от суммы 4 миллиарда 748 тысяч рублей. Планируют, что будет он бездефицитный. Депутаты Горсовета утвердили главный финансовый документ в первом чтении. Публичные слушания по проекту бюджета на будущий год пройдут 12 декабря в 16.00 в большом зале администрации города.



Единогласным решением сегодня был принят и генеральный план города Орла. Дополнения к предыдущему обошлись бюджету чуть более трех миллионов рублей. Серьезных изменений не произошло. Хотя на генплане появилась отметка о наличии мусороперерабатывающего завода и еще одного автовокзала, который будет располагаться в Железнодорожном районе города. Правда, пока все только на бумаге. Кроме того, народными избранниками было принято и решение о повышении оплаты труда сотрудников дошкольных и социальных учреждений - в среднем на 10%.





Анна Вайсергисер

30 ноября 2017 года







На главную страницу





