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Газета «Мценский край» отмечает столетний юбилей!

«За креатив и дизайн необычный, чтоб современно и чтоб нетипично», - высказываются журналисты газеты «Мценский край», которая 1 декабря отмечает свое 100-летие.

В 1917 году вышел первый номер еженедельной газеты «Известия Мценского Совета рабочих и крестьянских депутатов». Это и стало точкой отсчета в развитии местной печати и журналистики.

100 лет в диалоге с читателем - завидная для газеты судьба. С этим изданием связана жизнь нескольких поколений амчан. За 100 лет на страницах газеты отразилась история не только Мценского края, но и всей страны. За эти годы не раз менялось название газеты, но неизменными оставались ее боевой, творческий дух и объективность в освещении происходящих событий.

Одна из старейших газет региона встречает свой юбилей в расцвете творческих сил. Ее трудовой коллектив, ветераны журналистики вправе с гордостью оглянуться на пройденный путь, который не был прямым и легким. Талант и самоотверженный труд многих поколений газетчиков помог прошагать эту дорогу времени достойно, с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.

И ныне газета продолжает жить делами и заботами амчан, сохраняя интерес читателей и высокий тираж. А также «Мценский край» - это современная, надежная, реально работающая площадка, которая дает журналисту массу возможностей и по-настоящему комфортную среду для самореализации.

«Не питаю иллюзий на предмет сохранения газеты в печатном виде – наверняка это практически невозможно – наши современники предпочитают узнавать новости из Интернета. А значит, нам туда дорога… И мы уже в пути, - делится планами на будущее главный редактор Диана Кузнецова. – Созданный около трех лет назад сайт http://мценскийкрай.рф неизменно набирает обороты, количество посетителей растет, растет и наша интернет-аудитория. «Мценский край» завоевывает новые горизонты, он по-прежнему актуален и интересен читателям».


Орловское Информбюро
1 декабря 2017 года

 


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