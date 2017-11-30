Новости версия для печати Сегодня состоялось 18-е заседание орловского Облсовета Сессия Областного Совета сегодня была судьбоносной в финансовом плане для всего региона. Депутаты рассматривали бюджет Орловщины. Где казна недополучила целый миллиард, и на чем решили сэкономить 150 миллионов?



На сегодняшней сессии было почти три десятка вопросов, но самый первый и самый главный – финансовый. Бюджет будущего года. Его рассматривали на комитетах и с участием общественности, а сегодня народные избранники приняли его в заключительном чтении.



Но начали сессию Облсовета с приятного: депутатам, которые сдали нормы ГТО, вручили значки.



Медаль за стойкость можно давать региональным финансистам: в последние несколько месяцев они делили финансовый каравай так, чтобы всем хватило. И хватило, казалось бы, с лихвой. На сессии заявили: бюджет профицитный - доходы превосходят расходы на 30 миллионов рублей. Но специалисты объяснили: «богатство» чисто техническое.

Елена Сапожникова, руководитель департамента финансов Орловской области: «Бюджет сбалансирован. Как мы и прогнозировали в первом чтении. Профицит у нас связан с тем, что мы запланировали предоставление бюджетных кредитов нашим муниципалитетам». Но вот денег из федерального бюджета региону действительно дали больше – на 1 миллиард 600 миллионов рублей. Это дало возможность дополнительные деньги выделить на зарплаты бюджетникам, здравоохранение, покупку лекарств, жилья для сирот. Но не всем депутатам такой бюджет показался оптимистичным. Фракция «Справедливая Россия» предложила сэкономить на зарплатах чиновников, особенно тех, кто находится на высокооплачиваемых должностях. Начать предложили с правительства региона. Вадим Тарасов в коридорах власти парировал: «И так уже сэкономили».

Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства области по экономике и финансам: «На самом деле, в проекте 2018 года уже предусмотрено сокращение расходов на аппарат власти – на 150 миллионов рублей. То есть, у нас на сегодняшний момент было порядка миллиарда, то есть сокращение более 10 процентов». А вот 1 миллиард недоимок по налогам еще только предстоит вернуть: это и долги предприятий-банкротов, и неуплаченные налоги физлиц. Свои рекомендации депутаты обозначили и проголосовали «за» бюджет-2018.

Михаил Вдовин, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Облсовете: «Все социальные обязательства перед населением бюджет выполнил. Вместе с тем, фракция «Единой России» отметила дополнительные источники доходной части, которые возможны. Фракция отмечает, что необходимо посмотреть увеличение расходов по культуре, на помощь муниципалитетов». Алексей Куцын, руководитель фракции ЛДПР в Облсовете: «Когда был представлен проект бюджета в первом чтении, фракция ЛДПР его очень жестко раскритиковала, потому что мы увидели уменьшение расходных статей и обязательств по всем направлениям – это и здравоохранение, и культура, и социальная политика. Ко второму чтению были внесены определенные поправки и дополнения и нынешний проект бюджета, который мы уже приняли, скажем так, стал более или менее удобоваримым». Вячеслав Морозов, руководитель фракции КПРФ в Облсовете: «Надеемся, конечно, что в дальнейшем будут поступления и от приватизации помещений, которая запланирована, и бюджет будет увеличиваться». Леонид Музалевский, председатель орловского Областного Совета народных депутатов: «На мой взгляд, определенно скрытые источники – это программа приватизации, которую мы практически не включили в проект бюджета, это, конечно, недоимка, которая составляет около миллиарда рублей. Естественно, вместе с налоговой инспекцией, правительством и профильными комитетами мы будем работать по наполнению доходной части бюджета». Своеобразную черту под обсуждением бюджетных перспектив подвел Андрей Клычков: все замечания необходимо учитывать, а главное - региональному правительству всерьез поработать над новыми источниками пополнения региональной казны.

Андрей Клычков, врио губернатора Орловской области: «Ставя перед собой задачи и готовясь, в том числе, к инвестиционному посланию, которое будет в конце этого года, мы понимаем, что мы обязаны выполнить обеспечение всех социальных обязательств, не упустить тех направлений, о которых сегодня уже говорили – это и спорт, и культура – в объемах возможностей, и развивать нашу доходную, а дальше уже и расходную часть для развития региона». Горячие дискуссии сегодня тоже были на тему денег. Народные избранники интересовались, куда утекают средства, предназначенные для капремонта. Сейчас регион ищет подрядчиков, которые пропали в неизвестном направлении. Только теперь уже правовые оценку деятельности и подрядчиков, и организаторов капремонта, видимо, предстоит дать следственным органам.





Анна Боева

30 ноября 2017 года







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