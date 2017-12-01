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пятница
1.12.2017
10:37:49
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Орловская область приняла участие в форуме «Моногорода: проектируем будущее»Мероприятие открылось 29 ноября в Московской школе управления Сколково.
Форум организован в рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».
Как сообщает информационный портал Орловской области, наш регион на форуме представлял зам.губернатора, руководитель представительства Орловской области при Правительстве РФ Михаил Коротаев.
В рамках форума обсуждались результаты реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в 2017 году, были намечены перспективы на будущее. Своим мнением по теме поделились представители власти и бизнеса.
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