Новости версия для печати Орловская область приняла участие в форуме «Моногорода: проектируем будущее» Мероприятие открылось 29 ноября в Московской школе управления Сколково.



Форум организован в рамках реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов».



Как сообщает информационный портал Орловской области, наш регион на форуме представлял зам.губернатора, руководитель представительства Орловской области при Правительстве РФ Михаил Коротаев.



В рамках форума обсуждались результаты реализации приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в 2017 году, были намечены перспективы на будущее. Своим мнением по теме поделились представители власти и бизнеса.





Орловское Информбюро

1 декабря 2017 года







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