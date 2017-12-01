Новости версия для печати Сегодня в Орле пройдет форум предпринимателей «Business-Insight» Гостями форума станут более 200 участников.



В форуме примут участие представители малого и среднего предпринимательства региона.



Как сообщает информационный портал Орловской области, в числе главных тем - модель успешной компании, выигрышная маркетинговая стратегия, SMM для продвижения бизнеса, франчайзинг как способ расширения границ бизнеса, грамотное взаимодействие с финансовыми организациями и институтами развития бизнеса и другие.





Орловское Информбюро

1 декабря 2017 года







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