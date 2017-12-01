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Работа заключенной орловской колонии заняла первое место на православном конкурсе иконописи «Канон»

Про героиню нашего сюжета можно с уверенностью сказать: она нашла себя в колонии. Попала туда за особо тяжкое преступление. В обыденной жизни всегда хотела быть художником, но на воле не получалось - все времени не хватало. Здесь выпросила график без выходных, и от мольберта не отходит. Освоила технику мастихин и иконописи.

В исправительной колонии № 6 отбывают наказание 796 женщин. Все они оступились, и за ними закрылась дверь. Но для большинства осужденных жизнь на этом не закончилась. Колония специализируется на выпуске швейной продукции и практически все заключенные трудоустроены. Работает и Инна Громова. Правда, уже не шьет, а рисует. 
Краски, кисти и холст - за счет колонии. В другой жизни это было хобби, за решеткой - профессия. 
Инна Громова, заключенная: «Здесь это стало смыслом моего существования. Все что я делаю, я люблю. Работаю мастихином, кистью».
В колонию попала по тяжкой статье, но о том, что произошло тогда, старается не вспоминать, живет надеждой на будущее. Недавно увлеклась иконописью. Написала образ Богородицы. Когда срисовывала, говорит, были трудности с изображением младенца, почему-то он получался копией брата, но сходства с оригиналом все же достигла. 
Инна Громова: «Именно на этой иконе - «Отчаянных единая надежда» - мать, действительно, шестнадцатилетняя. Ее глаза чистые. Она и немножко смущена, и стесняется, и при этом перед Богом она осознает ту чистоту и святость той миссии, которую Бог ей дал. Вот именно в этой иконе я увидела тот духовный портрет, который передается в Библии».
Бисером картину решила не оформлять, выбрала пшено. Каждое зернышко приклеила и прокрасила. Ее работу от колонии отправили на конкурс «Православной иконописи».
Ирина Горбачёва, зам. начальника колонии по направлению кадров и воспитательной работы: «По результатам первого территориального конкурса наша работа заняла первое место. Икона благословляет и помогает в трудную минуту тем, кто уже отчаялся получить помощь от близких, либо такой помощи не имеет. Ей молятся и обращаются в самую трудную минуту, когда других надежд не осталось».
Возможно икона «Отчаянных единая надежда» поможет и ей. В январе Инна будет просить об условно-досрочном освобождении. Как говорят сотрудники колонии, шансы выйти на полтора года раньше срока - есть.





Анна Вайсергисер
1 декабря 2017 года

 


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