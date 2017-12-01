Новости версия для печати Спецгруппа орловской мэрии разгребает мусорную проблему В мэрии Орла создана специальная рабочая группа, которая собирается ежедневно в половину восьмого утра, чтобы «в ручном режиме» справляться с горами мусора. Какие пути решения проблемы нашли управляющие компании и руководство областного центра?



Без подрядчика в Орле скоро останутся работы по ликвидации стихийных свалок, вывозу мусора из общественных мест и обслуживания десятков управляющих компаний и тысяч многоквартирных и частных домов, не говоря уже о производствах. В такой ситуации областной центр оказался из-за ухода главного перевозчика мусора – «ЭкоТек». Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Деятельность данной компании прекращается поэтапно. Поэтому сейчас решаются вопросы замещения мусоровывозящих мощностей ресурсами других специализированных предприятий». Организаций, способных заместить мощности «ЭкоТек», то есть обеспечить вывоз 70% отходов со всего города, сегодня в Орле четыре. В том числе и «Спецавтобаза». Начать работать им будет не просто. Сменившим «ЭкоТек» компаниям придётся закупить ни один десяток контейнеров. Закрывая контракты, питерский оператор уже забрал больше 130 своих баков. Перебои в работе по вывозу мусора орловцы уже заметили. Эта тема активно обсуждается горожанами и в социальных сетях, и с дежурными по городу. Александр Муромский, глава администрации г.Орла: «Мы и сами видим, что в некоторых местах были увезены контейнеры, а новые не поставлены. Особенно это касается тех многоквартирных жилых домов, которые находятся под управлением МУП ЖРЭП (Заказчик)». Последние контракты с «ЭкоТеком» истекут 31 декабря. Безболезненной смена перевозчика мусора, скорее всего, будет только у домов, которые обслуживает ПГУК. А это около тысячи орловских многоэтажек. Баки у них свои, новый подрядчик уже найден, к работе он приступит 20 декабря. Ольга Жернакова, руководитель отдела по связям с общественностью ЗАО «ПГУК»: «Мы планируем работать с компанией «Чистый город». До 2013 года она уже работала. Сейчас эта компания закупает мусоровозы на мценском «Коммаше». Думаю за 2 недели декабря эти мусоровозы будут закуплены». Сложнее всего сейчас придётся частному сектору. Но уже не из-за ухода «ЭкоТека», а из-за тяжёлого финансового состояния «Спецавтобазы». Именно это муниципальное предприятие вывозит мусор из частных массивов. И чтобы начать обслуживать и многоквартирные дома, «Спецавтобазе» нужно хорошо себя зарекомендовать на нынешнем поле деятельности. Александр Филатов, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта: «Сейчас «Спецавтобазе» нужно сосредоточиться на регулярности вывоза коммунальных отходов от сектора частной жилой застройки. Это наиболее острая проблема для Орла. Но со стабилизацией финансового положения данного предприятия возможно расширение объёмов производства и выход на рынок со своими мусоровывозями мощностями». Ценовая политика в этом вопросе вряд ли изменится, отметили чиновники городской администрации. Платить за вывоз мусора орловцы будут столько же.









Антон Киселёв

1 декабря 2017 года







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