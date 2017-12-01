За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТП

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пятница
1.12.2017
15:37:00
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За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 20 ДТПСреди них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы.
30 ноября в 14:10 в Залегощенском районе водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», следовал по автодороге Орел-Ефремов, и на 49 км не справился с управлением, допустил съезд в левый придорожный кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения, не госпитализированы.
30 ноября в 20:20 водитель, управляя автомобилем «Вольво», двигаясь по автодороге М2-Крым, при развороте вне перекрестка не уступил дорогу встречному «ВАЗ 21074», что привело к столкновению. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ 21074» и пассажир получили телесные повреждения и были госпитализированы.
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