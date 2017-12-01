Региональная неделя приема граждан продолжается

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пятница
1.12.2017
15:37:02
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Региональная неделя приема граждан продолжаетсяПоговорить о своих проблемах орловцы пришли к сенатору Владимиру Круглому.
В основном жители области обращаются к Владимиру Круглому с медицинскими проблемами. Это и реабилитация инвалидов, и обеспечение льготными лекарствами. За последние несколько месяцев на прием к сенатору пришли больше 30 человек. И большинство из проблем удается решить.
Записаться на прием к депутатам и представителям исполнительной власти можно до 3 декабря.
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