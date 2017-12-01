Новости версия для печати С начала года работу нашли 8616 орловцев И это на порядок больше, чем в 2016 году. Вопросы легализации трудоустройства обсудили в администрации региона.



По словам начальника управления труда и занятости Анатолия Майорова, эффективнее всего со снижением неформальной занятости справились в Малоархангельском, Ливенском, Новодеревеньковском, Покровском и еще ряде районов. Во многих организациях полностью погашены долги по налогам и зарплате.





Татьяна Напольских

1 декабря 2017 года







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