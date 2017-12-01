Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Без родителей, но не одинокие. Сегодня в Орле начал работать центр правовой помощи детям-сиротам. - Поэзия души. В Орле проходит конкурс чтецов. - В памяти записано – кровью миллионов погибших людей. Город воинской славы Орел встречает участников патриотического автопробега. - Полвека мы работаем для вас. 2 декабря орловское телевидение отмечает юбилей.





Вести-Орёл

1 декабря 2017 года







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