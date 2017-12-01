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В региональном управлении МЧС подвели итоги ведомственного конкурса среди средств массовой информации

От районных газет до региональных телеканалов – выбирая лучших, в МЧС не упустили ни одной категории средств массовой информации. Главный спасатель области к журналистам обращается не иначе, как «коллеги», и объясняет, почему.

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Я признателен журналистам за многие годы совместной работы. Мы вместе спасли, наверное, не одну и не две, а десятки и сотни человеческих жизней, благодаря совместным материалам и совместной работе».

К руководителю готовы присоединиться и те, кто находится в самой гуще профилактической работы, кому поддержка СМИ нужна, как воздух.

Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Мы будем продолжать совместную работу со СМИ. Это касается и профилактики, и защиты населения. Будем работать вместе дальше и набирать обороты».

А для дальнейшего сближения спасателей и журналистов у начальника чрезвычайного главка Александра Новикова появилась оригинальная идея – «собрать добровольную дружину из числа пишущей братии, потренироваться и выбрать достойных».

Впрочем, некоторые журналисты, подчас, и так рискуют наравне со спасателями ради оперативной информации и хорошего кадра, без которых нет убедительного репортажа.

Нашей телерадиокомпании досталось сразу несколько почетных грамот. Однако свой главный подарок спасатели преподнесли нам к 50-летнему юбилею вещания. В рамках праздничного флэшмоба технику и людей расположили так, чтобы составить надпись «ГТРК 50».