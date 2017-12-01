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В Орле заработал центр правовой помощи для детей-сирот

Открытие правового центра приурочили ко дню рождения партии. За последние годы более 600 квартир получили дети-сироты области. А в бюджете на следующий год выделено дополнительно 70 млн. рублей на покупку жилья.

Как отметил секретарь ОРО партии «Единая Россия» Леонид Музалевский, перед выпускниками школ-интернатов вопросов возникает очень много, особенно после того, как они заканчивают учебное заведение. Как сегодня грамотно и правильно войти в гражданское общество? Как найти работу? Как получить положенную по закону квартиру? А кто-то и вовсе не знает своих прав.

Центр правовой помощи для детей-сирот будет работать на базе общественной приемной партии по адресу: 1-я Посадская, 14 . Каждую среду – с 9 до 17 часов.