Новости версия для печати Свое 50-летие орловское телевидение отмечает переходом на цифровое вещание До важной для нас даты остается совсем немного времени. Уже 1 декабря сотрудники ГТРК «Орел» будут принимать поздравления с полувековым юбилеем.



Мы продолжаем рассказывать о том, как закалялся кадр, кто стоял у истоков вещания и сделал телекомпанию главным рупором региона. Мы уже рассказали о переходе на цветное вещание, которое случилось на рубеже 90-х. Теперь нас ждут новые технические перемены – цифровое вещание.



ГТРК «Орел» живет в ритме своего зрителя. Утром под чашку кофе - порция свежих новостей короткой строкой, в обед набираем обороты и подробно рассказываем о жизни региона, ну, а вечером вместе подводим итоги дня. И так уже много лет. К примеру, программе «Доброе утро» почти 20 лет. Сейчас утреннее вещание – это выпуски новостей, а вначале нулевых ранние эфиры по-настоящему задавали настрой на весь день. Сюжеты, телевикторины, конкурсы, гости в студии. И поначалу над всем этим работали всего два человека.

Эва Стасюлевич, тележурналист ГТРК «Орел»: «Это были Елена Литинская и Игорь Свеженцев, потом потихоньку прибавлялось людей, приходили новые корреспонденты, затевались новые рубрики, и сейчас это время вспоминается с таким градусом вдохновения, потому что мы приходили на работу раньше всех, и уходили позже всех, потому что программа монтировалась вечером, и иногда мы отсюда расходились в 11 часов». Дальше дневное вещание подхватывают тематические программы и, конечно же, новости. Ежедневно мы рассказываем о событиях из жизни региона, в ротации - восемь оригинальных выпусков. Директор ГТРК «Орел» Николай Куревин когда-то начинал свой творческий путь именно корреспондентом информационных программ.

Николай Куревин, директор ГТРК «Орел»: «Нам, тогда молодым, казалось, что мы готовы горы, мы сделаем телевидение правильным, потому что те люди, которые работали, делали это «неправильно». Мы старались что-то изменить, и нам казалось, что это какие-то революционные вещи. Но спустя годы мы поняли: те люди, которые стояли у истоков телевидения, те наши учителя преподавали нам самое главное – не только азы профессии, но и то, что важнее – внутреннее чувство качества, любовь к тому, чем ты занимаешься». Легендарная мелодия Калиникова, которая звучала во время телевизионной заставки, для многих стала позывным сигналом. Это значит: «Говорит и показывает Орел», значит: пора к экрану.



Политика, сельское хозяйство, культура. Эти темы мы освещаем и сегодня. Меняются только авторы и названия. Сейчас зрители слышат десятки имен, а раньше самыми узнаваемыми были всего две фамилии, и, наверняка, многие их помнят. Наталья Деева и Аркадий Озеров – бессменные ведущие новостей.

Аркадий Озеров, диктор орловского телевидения (1993-2013 г.г.): «Когда объявляли конкурс дикторов, меня спросили: «А что ты хочешь-то?». Я ответил приблизительно так: «Хочу, чтобы моя работа и мое увлечение это было одно и то же. И вот всю свою жизнь я прихожу на работу с удовольствием». Наталья Деева, диктор орловского телевидения (1983-2008 г.г.): «Когда я пришла на телевидение работать, оно еще было черно-белым, и чем старее был телевизор, тем я выглядела в нем лучше, во всяком случае, мне телезрители говорили, как вы хорошо выглядите». Сейчас дело Натали Деевой продолжает ее дочь - Елизавета Капырина. Да, все меняется, и мы тоже не стоим на месте. Впереди телерадиокомпанию ждут большие технические перемены - переход на цифровое вещание.



Скоро программы ГТРК «Орел» увидят во всех уголках области. Новый стандарт – это высокое качество звука и изображения. Цифровое вещание обеспечит почти стопроцентное покрытие.

Олег Апанайкин, главный инженер ГТРК «Орел»: «На данный момент ведется тестовое вещание, и до конца года мы выйдем на новый технический уровень». Врезки с орловскими новостями будут идти также после федеральных «Вестей». Торжественный запуск цифрового вещания намечен уже на 7 декабря.









Вести-Орёл

1 декабря 2017 года







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