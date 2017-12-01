Свое 50-летие орловское телевидение отмечает переходом на цифровое вещание

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пятница
1.12.2017
15:36:47
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Свое 50-летие орловское телевидение отмечает переходом на цифровое вещаниеДо важной для нас даты остается совсем немного времени. Уже 1 декабря сотрудники ГТРК «Орел» будут принимать поздравления с полувековым юбилеем.
Мы продолжаем рассказывать о том, как закалялся кадр, кто стоял у истоков вещания и сделал телекомпанию главным рупором региона. Мы уже рассказали о переходе на цветное вещание, которое случилось на рубеже 90-х. Теперь нас ждут новые технические перемены – цифровое вещание.
ГТРК «Орел» живет в ритме своего зрителя. Утром под чашку кофе - порция свежих новостей короткой строкой, в обед набираем обороты и подробно рассказываем о жизни региона, ну, а вечером вместе подводим итоги дня. И так уже много лет. К примеру, программе «Доброе утро» почти 20 лет. Сейчас утреннее вещание – это выпуски новостей, а вначале нулевых ранние эфиры по-настоящему задавали настрой на весь день. Сюжеты, телевикторины, конкурсы, гости в студии. И поначалу над всем этим работали всего два человека.
Дальше дневное вещание подхватывают тематические программы и, конечно же, новости. Ежедневно мы рассказываем о событиях из жизни региона, в ротации - восемь оригинальных выпусков. Директор ГТРК «Орел» Николай Куревин когда-то начинал свой творческий путь именно корреспондентом информационных программ.
Легендарная мелодия Калиникова, которая звучала во время телевизионной заставки, для многих стала позывным сигналом. Это значит: «Говорит и показывает Орел», значит: пора к экрану.
Политика, сельское хозяйство, культура. Эти темы мы освещаем и сегодня. Меняются только авторы и названия. Сейчас зрители слышат десятки имен, а раньше самыми узнаваемыми были всего две фамилии, и, наверняка, многие их помнят. Наталья Деева и Аркадий Озеров – бессменные ведущие новостей.
Сейчас дело Натали Деевой продолжает ее дочь - Елизавета Капырина. Да, все меняется, и мы тоже не стоим на месте. Впереди телерадиокомпанию ждут большие технические перемены - переход на цифровое вещание.
Скоро программы ГТРК «Орел» увидят во всех уголках области. Новый стандарт – это высокое качество звука и изображения. Цифровое вещание обеспечит почти стопроцентное покрытие.
Врезки с орловскими новостями будут идти также после федеральных «Вестей». Торжественный запуск цифрового вещания намечен уже на 7 декабря.
Вести-Орёл
1 декабря 2017 года
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