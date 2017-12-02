Новости версия для печати 50 лет в эфире Сегодня юбилей отмечает телерадиокомпания «Орел». 2 декабря 1967 года в нашей области впервые засиял региональный «голубой» экран.



Полвека мы были и остаемся зеркалом региональной жизни: с улыбками и разочарованиями. В течение долгого времени, вплоть до 90-х годов прошлого века ОГТРК являлось единственным телевидением в регионе, осуществляющем местное вещание. Каждая новая передача была для зрителей событием. Но главный наш продукт – это новости. Ежедневная информационная программа «Вести». Орел выходит в эфир на каналах Россия 1 и Россия 24 - 8 раз в стуки. Сейчас в телерадиокомпании проходит серьезное обновление технической базы, и все ради того, чтобы зрители могли смотреть самые свежие новости с высоким качеством изображения и звука.



Накануне состоялись праздничные торжества. Ветеранов орловского телевидения и тех, кто сегодня продолжает начато ими дело, наградили почетными грамотами и благодарностями.



Сегодня в штате ГТРК «Орел» более ста специалистов, для которых работа на ТВ – не профессия, а призвание.





Анна Боева

2 декабря 2017 года







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