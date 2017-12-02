Новости версия для печати С 1 по 10 декабря в России проходит Декада инвалидов Международный День инвалидов, по решению ООН, отмечается 3 декабря.



Администрация города Орла в эти декабрьские дни проведет ряд мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья.



1 декабря в 11.00 в спортивном центре ТМК «ГРИНН» состоится праздник «Победить в спорте - победить себя». В программе - состязания в 15 видах спорта, среди которых настольный теннис, боулинг, дартс, кольцеброс, мини-футбол и другие. Для участников творческими коллективами КДЦ «Металлург» подготовлена концертная программа и традиционное чаепитие из русских самоваров от Фонда общественного здоровья «Выбор».



Победители во всех видах спортивных состязаний получат подарки от торговой сети «Планета Одежда Обувь».

Подробнее узнать о мероприятии можно по телефонам: 72-03-70, 43-26-45.



30 ноября в 19.00 орловцы из этой категории приглашены на просмотр спектакля муниципального театра «Русский стиль» по рассказу Н.С. Лескова «Грабеж».



7 декабря в 11.00 100 детей с ограниченными возможностями здоровья смогут бесплатно посмотреть спектакль по рассказу А.П. Чехова «Каштанка» в исполнении артистов Орловского академического театра им. И.С. Тургенева. Билеты на спектакль приобретены за счет бюджета города Орла.



8 декабря в 14.00 в городском центре культуры состоится подведение итогов областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы любим жизнь». Организатор конкурса - Департамент социальной защиты Орловской области. Участники конкурса в этот день увидят лучшие номера творческих коллективов центра, а также получат награды от организаторов и администрации города Орла.





Орловское Информбюро

2 декабря 2017 года







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