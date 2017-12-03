Сегодня – день Неизвестного солдата

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воскресенье
3.12.2017
20:15:06
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Сегодня – день Неизвестного солдатаЭто памятная дата в России. С 2014 года отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.
В понедельник , 4 декабря, в Орле на бульваре Победы состоится церемония возложения гирлянды Славы и цветов, посвященная Дню Неизвестного Солдата. Она будет проходить у стелы воинской славы. Начало в 14.30.
В церемонии примут участие руководители области и города, представители федеральных и региональных структур, ветеранских, общественных, молодежных организаций, трудовых коллективов областного центра.
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