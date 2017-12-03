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Теплые подарки к празднику

Вот и наступила зима с каждым днем становится все холоднее, и хочется одеться потеплее. Героиня нашего следующего сюжета Ирина Левитан мехам и коже предпочитает шерсть. Тепла не меньше, и лишать жизни живые существа не нужно.

О том, что войлок можно создать своими руками, раскладывая и уваливая пряди шерсти, Ирина Левитан узнала в Германии, где была по работе как переводчик и специалист по рекламе.
Ирина Левитан, мастер по валянию шерсти: «Хозяйка гостиницы использовала войлок в декоре своих номеров, и мне стало интересно. Она сама предложила – давай, я тебя научу».
Сначала привлекла возможность самой свалять натуральный материал, обладающий уникальными свойствами - войлок и тепло хранит и влагу удерживает. Не зря же наши бабушки ходили в валенках и зимой и летом.
Ирина Левитан, мастер по валянию шерсти:«Нога не потеет, потому что он гигроскопичный, он взял лишнюю влагу в себя, и он может удерживать влагу, не отдавая ее обратно, до 60%. То есть, если вы в валенках встанете в лужу, то ноги промокнут только через максимум 30 – 40 минут».
Сперва Ирина использовала войлок лишь в изготовление детских вещей: варежки, шарфики, шапочки, теплые пледы, пинетки.
Ирина Левитан, мастер по валянию шерсти: «Мой ребенок вырос в моих пинетках, и нам 4,5 года, и у нас не было простудных заболеваний. Когда моя дочь начала заниматься в модельной студии, мы вместе с модельной студией начали разрабатывать детские коллекции».
Так начали рождаться целые коллекции. И с каждым разом войлок удивлял своей невероятной пластичностью и возможностями делать не только теплые, но и очень красивые и многофункциональные вещи.

Еще одно свойство войлочных вещей: все они бесшовные. Сваляли, к примеру, куртку, вывернули ее на изнанку и получилась вещь другого цвета.

Пальто, платья, туники, палантины, сумки, обувь и украшения – чего только не рождалось в этой мастерской. Шерсть в сочетании с вискозой, льном, хлопком и другими тканями. Коллекции Ирины Левитан украшали многие модные показы, фестивали и конкурсы.
Ирина Левитан:

«Ведущие фестиваля «Созвездие Орла» были одеты в мои костюмы. На фестиваля «Русская традиция» мы стали призерами 1 степени».

Ну, а в ближайших планах - создать что-то новогоднее, и освоить еще один новый материал- шелк.
Ирина Левитан, мастер по валянию шерсти: «Из Индии мне пришло много шелков, которые я должна использовать. Я еще не пробовала, как они будут привалены, какой эффект они будут давать, какую фактуру. Хочется что-то такое сделать под Новый год, чтоб с одной стороны это было праздничное, а с другой – носибельное. Может быть это будет эффект двусторонности, когда изделие одной стороной можно носить на праздник, вывернув – носить каждый день».
Что это будет, и как сольются вместе шерсть и шелк, покажет уже новая коллекция Ирины Левитан.


Татьяна Тимохина
3 декабря 2017 года

 


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