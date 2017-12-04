Новости версия для печати Вниманию водителей! Сегодня в Орле пройдут мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата. В связи с проведением церемонии возложения цветов у стелы Воинской славы будет запрещена стоянка транспортных средств и закрыто движение автотранспорта.



Как сообщает пресс-служба администрации города Орла, с 6.00 до 15.00 будет запрещена стоянка транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина (от дома №1 до дома №2 на бульваре Победы); с 14.30 до 15.00 будет закрыто движение транспортных средств по ул. Салтыкова-Щедрина (от площади Ленина до ул. Пионерская).





Орловское Информбюро

4 декабря 2017 года







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