В Орле с начала года более семисот пожилых людей окончили бесплатные курсы компьютерной грамотности

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понедельник
4.12.2017
16:57:12
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В Орле с начала года более семисот пожилых людей окончили бесплатные курсы компьютерной грамотностиВ областном центре обучение азам информационных технологий ведется на пяти учебных площадках. Действуют они и в районах нашей области.
Программа "Основы компьютерной грамотности" рассчитана на 36 учебных часов. Помимо работы на компьютерах, пенсионеры учатся пользоваться электронной почтой, социальными сетями, скайпом и другими полезными интернет-сервисами.
Обучение проходит по будням, как в первой, так и во второй половине дня. Поэтому, записываясь на курсы, пенсионеры сразу же могут выбрать для себя наиболее удобное место и время занятий.
Записаться можно по телефонам: 72-92-77 , 72-92-33 и 47-16-22.
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