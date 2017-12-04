Новости версия для печати В Орле с начала года более семисот пожилых людей окончили бесплатные курсы компьютерной грамотности В областном центре обучение азам информационных технологий ведется на пяти учебных площадках. Действуют они и в районах нашей области.



Программа "Основы компьютерной грамотности" рассчитана на 36 учебных часов. Помимо работы на компьютерах, пенсионеры учатся пользоваться электронной почтой, социальными сетями, скайпом и другими полезными интернет-сервисами.



Обучение проходит по будням, как в первой, так и во второй половине дня. Поэтому, записываясь на курсы, пенсионеры сразу же могут выбрать для себя наиболее удобное место и время занятий.

Записаться можно по телефонам: 72-92-77 , 72-92-33 и 47-16-22.





Евгения Костомарова

4 декабря 2017 года







На главную страницу





