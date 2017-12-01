Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Полвека мы работаем для вас. ГТРК «Орел» принимает поздравления. 2 декабря нам исполняется 50 лет. - Учеба, без обеда? Есть ли деньги в бюджете Орла на питание школьников? - Без родителей, но не без помощи. Сегодня открылся правовой центр для детей-сирот. - Готовь коньки! Сколько ледовых площадок появится в областном центре? - О Малой Родине в стихах.

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Вести-Орёл

1 декабря 2017 года







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