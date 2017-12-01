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пятница
1.12.2017
23:36:48
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».
- Полвека мы работаем для вас. ГТРК «Орел» принимает поздравления. 2 декабря нам исполняется 50 лет.
- Учеба, без обеда? Есть ли деньги в бюджете Орла на питание школьников?
- Без родителей, но не без помощи. Сегодня открылся правовой центр для детей-сирот.
- Готовь коньки! Сколько ледовых площадок появится в областном центре?
- О Малой Родине в стихах.
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